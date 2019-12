„Presse“-Redakteure ausgezeichnet

Martin Stuhlpfarrer ist Lokaljournalist des Jahres im Bundesland Wien.

Wien. Chronik-Redakteur Martin Stuhlpfarrer wurde vom Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ zum Lokaljournalisten des Jahres für das Bundesland Wien gewählt. Ausschlaggebend für seine Wahl war unter anderem seine Kompetenz im Bereich Stadt- und Gesundheitspolitik.

Im Ranking finden sich auch zahlreiche andere „Presse“-Redakteure wieder. Anna-Maria Wallner belegt Platz drei in der Kategorie Medien. In der Innenpolitik landet Anna Thalhammer auf Platz vier, Oliver Pink auf neun. Drittplatzierte Kolumnistin des Jahres ist Anneliese Roher. Vier Mal vertreten ist „Die Presse“ in der Sparte Kultur mit Norbert Mayer (fünf), Almuth Spiegler (sechs), Wilhelm Sinkovicz (neun) und Anne-Catherine Simon (zehn), drei Mal in der Außenpolitik: Karim El-Gawhary (ORF und „Die Presse“) liegt auf Platz zwei, Duygu Özkan auf sieben und Christian Ultsch auf zehn. In der Wirtschaft finden sich Hanna Kordik auf dem vierten und Joseph Urschitz auf dem fünften Rang wieder. Im Sport kommt Senta Wintner auf Platz acht, Markku Datler auf zehn, in der Unterhaltung Florian Asamer auf vier und Teresa Schaur-Wünsch auf acht. Martin Kugler (drei) und Jürgen Langenbach (fünf) sind in der Wissenschaft vertreten. Platz acht bei Investigation belegt Martin Fritzl. Achter bei den Chefredakteuren ist Rainer Nowak. Platz eins im Bereich „Aufgefallen“ geht an Anna Goldenberg („Presse“ und „Falter“), Rang zehn an Rosa Schmidt-Vierthaler.

Hauptpreis an Pötzelsberger

Den Hauptpreis gewinnt ORF-Anchorman Tobias Pötzelsberger, er ist der Journalist des Jahres 2019. Der 36-Jährige wurde bekannt durch seinen Moderations-Marathon rund um das Ibiza-Video und leitete auch die heurigen ORF-„Sommergespräche“. Pötzelsberger wurde von der Jury als „unaufgeregt, seriös, kompetent und schlagfertig“ beschrieben. Johannes Bruckenberger (APA) ist Chefredakteur des Jahres. Der Sonderpreis für das Lebenswerk geht an Peter Michael Lingens („Profil“). Über einen Sonderpreis (Analyse) darf sich auch Politikwissenschaftler Peter Filzmaier freuen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2019)