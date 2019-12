Futter für das kulturelle Vakuum im australischen Exil

Österreichische Kriegsvertriebene verantworteten in den 1940er-Jahren einen enormen Wissenstransfer von den Kulturzentren Europas nach Australien. Warum der Transfer von Ideen und Fähigkeiten so gut gelingen konnte, untersuchte der Zeithistoriker Philipp Strobl.

Am 14. Dezember 1938 erreichte Karl Anton Schwarz Australien. Hauptberuflich war der nach dem „Anschluss“ aus Österreich geflüchtete Wiener ein Versicherungsangestellter, in seiner Freizeit ein passionierter Skitourengeher. So kam es, dass Schwarz das Konzept des Österreichischen Alpenvereins nach Australien importierte, wo Skifahren bis dahin nur in exklusiven Kreisen praktiziert wurde. Durch Mitgliedschaften und Schutzhütten baute er eine Infrastruktur auf, die den australischen Skisport und Skitourismus nachhaltig beeinflussen sollte.