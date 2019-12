Vom Winde verwirbelt

Turbulenzen begegnen uns ständig und bleiben doch eines der großen Rätsel der Physik. Forscher nähern sich den Verwirbelungen mit Experimenten und Rechenmacht.

Plötzlich sackt das Flugzeug ab und wir fühlen uns für einen kurzen Moment schwerelos. Nicht jeder liebt das Gefühl, wenn der Flieger in Turbulenzen gerät und das Anschnallzeichen aufleuchtet. Doch es ist unvermeidbar: Die Luft in elf Kilometern Höhe steht nicht still im Raum. Höhenwinde und Luftmassen unterschiedlicher Temperatur sorgen für Bewegung in alle Richtungen. Je höher die Geschwindigkeit, mit der verschiedene Luftschichten aneinander vorbeifließen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Schichten vermengen – und sich Turbulenzen bilden.

„Die Vermischung von verschiedenen Schichten einer Substanz ist eine der zentralen Eigenschaften von Turbulenz“, so Björn Hof, Gruppenleiter am Institute of Science and Technology (IST) Austria. Nicht-laminare, also unruhige Strömungen sind seit Langem sein primäres Forschungsobjekt. Trotz ihrer zentralen Bedeutung gibt es bis heute kein zuverlässiges Vorhersageinstrument für den Übergang von ruhigem zu wildem Fluss.

Kontrollierte Experimente

„Laminare Strömungen sind besonders effizient. Schichten fließen dabei geschmeidig nebeneinander her, ohne dass viel Reibung entsteht“, so Hof. Doch jede Strömung hat das Potenzial zur Turbulenz – und das ist gut so. Denn eine Verwirbelung kontrolliert herbeizuführen ist mindestens genauso wichtig, wie einen ruhigen Fluss zu garantieren. Das gilt für industrielle Prozesse, wo sich Substanzen innerhalb eines Rohres mischen sollen ebenso wie für Verkehrsmittel, bei denen ein Spoiler für Widerstand und so für geminderten Auftrieb sorgt.

Entscheidend für den Übergang von reibungslos zu turbulent sind die Fließgeschwindigkeit und die Viskosität, oder Zähigkeit, der Substanz. Aus ihrem Verhältnis ergibt sich die Reynolds-Zahl (siehe Lexikon). Kurz gesagt: Je zäher die Masse, desto schneller muss sie zum Fließen gebracht werden, um eine Verwirbelung zu erzeugen. Im Labor arbeitet Hof mit Rohren, in denen sein Team Beobachtungen unter kontrollierten Bedingungen wiederholt. Die so gesammelten Daten nutzen die Forscher, um mit statistischen Methoden Regelmäßigkeiten im Verhalten der Flüssigkeiten zu erkennen.

„Wir konnten zeigen, dass ab einer gewissen Reynolds-Zahl im Rohr Verwirbelungen häufiger entstehen, als sie absterben – Turbulenz bleibt dann ein stabiler Zustand“, so der Physiker. Neben der statistischen Auswertung von Experimenten ist die computergestützte Simulation eine zentrale Methode für die Gruppe. Sie eignet sich allerdings eher für die Betrachtung von Spezialfällen. Denn bei einer großen Anzahl von Beobachtungen benötigen die Forscher leistungsfähige Rechencluster, die Energie und Zeit verschlingen.

Der Lösung auf der Spur

Hof und seine Kollegen versuchen daher dem Problem mit statistischer Mechanik näherzukommen, unterstützt von der Simons Foundation. „In Kanälen wollen wir die Entstehung von Turbulenzen in einer zweiten räumlichen Dimension untersuchen, sozusagen quer zum Kanalbett. Die Frage ist, ob der Mechanismus hier der gleiche ist, wie in der Fließrichtung“, so der Forscher.

Die Anwendungsgebiete für die Vorhersage und Kontrolle von Turbulenzen sind vielfältig. Beinahe ein Drittel der elektrischen Energie weltweit wird zum Pumpen von Flüssigkeiten verwendet, davon gehen wiederum über 90 Prozent auf Reibung durch Verwirbelungen zurück. Mit Anwendern, etwa Betreibern von Ölpipelines, hat Hof daher schon gesprochen. Auch wenn eine einfache Lösung derzeit nicht in Sicht scheint, ist ein besseres Verständnis der Mechanik Voraussetzung für neue Innovationen. Das Absacken im Flugzeug wird sich so jedoch nicht verhindern lassen – da hilft nur zurücklehnen und genießen.

LEXIKON Die Reynolds-Zahl, benannt nach dem britischen Physiker Osborne Reynolds, beschreibt das Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeitskräften in einer Strömung. Eine zähe Flüssigkeit muss schneller bewegt werden, als etwa Wasser, um einen Wirbel entstehen zu lassen. Die Reynolds-Zahl, bei der eine reibungslose Strömung in Turbulenz übergeht, kann jedoch für verschiedene Viskositäten identisch sein, wenn sich die Umgebungsbedingungen entsprechen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2019)