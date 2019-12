Holzmann für Inflationsziel von 1,5 Prozent

Nationalbank erwartet für 2020 nur mehr 1,1 Prozent Wachstum.

Wien. Am Donnerstag kündigte die neue EZB-Chefin, Christine Lagarde, an, dass die Zentralbank im kommenden Jahr ihre Strategie von Grund auf überprüfen wolle, „Die Presse“ berichtete. Dazu gehört auch das geldpolitische Ziel der EZB, die Inflation bei knapp unter zwei Prozent zu halten. „Ich habe es zur Diskussion gestellt, ob es intelligent ist, dem Ziel von zwei Prozent nachzulaufen, auch wenn es schon seit Langem nicht mehr erreicht wird“, erklärte am Freitag Österreichs Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann anlässlich der Konjunkturprognose der OeNB.

„Wie viel Geld wollen wir noch in den Markt pumpen? Und welche negativen Auswirkungen werden dadurch hervorgerufen?“, so Holzmann weiter. Der heimische Vertreter im EZB-Rat plädierte daher bereits vor einigen Wochen für eine Absenkung des EZB-Ziels auf 1,5 Prozent. „Und diese Anregung bleibt“, so Holzmann am Freitag. Allerdings verstehe er auch die Gegenargumente. Etwa jenes, dass man „nicht gleich das Tor verschieben soll, nur wenn der Ball nicht trifft“. Er sei aber glücklich, dass es nun eine EZB-interne Diskussion über das Thema gibt.

Vorschlag für Regierung

In der Prognose senkt die OeNB ihre Wachstumserwartungen für 2020 von bisher 1,6 auf 1,1 Prozent. Die Volkswirte der Nationalbank folgen damit den Ökonomen von Wifo und IHS, die im Oktober ihre Prognosen ebenfalls zurückgenommen haben. Allerdings ist die OeNB hierbei noch etwas pessimistischer. Grund ist die Schwäche der Weltwirtschaft. Auf die Frage, ob die neue Regierung in Österreich konjunkturell etwas machen sollte, erklärte Holzmann: „Es stellt sich die Frage, ob der Klimaschutz nicht die Möglichkeit bietet, nun Akzente zu setzen. Das sollte sich die künftige Regierung jedenfalls überlegen.“ (jaz)

