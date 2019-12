Taliban-Anschlag in Afghanistan: Neun Soldaten getötet

Die militant-islamistischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich. Sie sprachen sogar von mehr als 30 Toten.

Neun afghanische Soldaten sind bei einem Anschlag in der Provinz Ghasni im Südosten des Landes getötet worden. Das erklärten örtliche Behörden am Samstag. Ein weiterer Soldat sei bei dem Angriff in einer Militärbasis verletzt worden, er habe sich tot gestellt. Die militant-islamistischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich und erklärten, 32 Soldaten getötet zu haben.

In Afghanistan gibt es immer wieder sogenannte Insider-Attacken, bei denen Taliban-Kämpfer das Militär zunächst unterwandern. Hintergrund ist, dass der Armee Personal fehlt und neue Soldaten oft nicht ausreichend überprüft werden können.

Ende Juli wurden auf diese Weise zwei US-Soldaten getötet, als sie eine afghanische Militärbasis in Kandahar besuchten. Der jüngste Anschlag erfolgte inmitten der schwierigen Friedensgespräche zwischen den USA und den Taliban, die wegen anhaltender Anschläge bereits mehrfach unterbrochen wurden.

(APA/dpa)