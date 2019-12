Herren-Slalom in Val d'Isere: Neuer Versuch am Sonntag

Der Weltcup Slalom der Herren musste wegen Windes abgesagt werden. Er soll nun am Sonntag um 9.30 Uhr auf ganzer Strecke starten.

Der am Samstag wegen starken Windes abgesagte Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren in Val d'Isere soll nun am Sonntag (ab 9.30 Uhr) auf der ganzen Strecke ausgetragen werden. Die Wettervorhersage versprach eine Besserung ab Samstagabend. Die Präparierung der Riesentorlaufstrecke wäre sich allerdings nicht mehr ausgegangen. Ob und wo der Riesentorlauf nachgeholt wird, wurde erst entschieden.

(APA)