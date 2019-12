Haimbuchner: »Bei Frauen haben wir Aufholbedarf«

Der Fisch fange immer am Kopf zu stinken an, sagt Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner über die Partei. Was jetzt hervorkomme, habe schon „länger vom Himmel gestunken". Nun will die Partei neuer Wähler ansprechen.

„Schräger geht es nimmer“, sagte Klubobmann Herbert Kickl zuletzt über die Vorfälle rund um Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache. Offenbar tut es das aber doch. Nun gibt es die erste Abspaltung und einen Parteiausschluss. Wann enden die blauen Turbulenzen endlich?



Manfred Haimbuchner: Die FPÖ verfügt über sehr gute Selbstheilungskräfte. Das haben wir über Jahrzehnte hinweg bewiesen. Jetzt geht es nicht mehr um den Entzündungsherd, der die FPÖ gequält hat, sondern um die Abtragung des betroffenen Gewebes rund um den Entzündungsherd, damit keine Amputation notwendig ist. Für mich ist damit der erste große Schritt für eine Selbstheilung gesetzt.



Wie groß ist dieser Entzündungsherd?