Green Deal – daheim

Der Garten ist ein Beispiel für ein System, in dem Kreisläufe ohne große Investitionen funktionieren und in dem das Gegenteil des Konsumirrsinns zu größerer Zufriedenheit führt.

Vergangenen Mittwoch präsentierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mittels eines immerhin 24 Seiten starken Papiers, wie sie Europa bis 2050 in die Klimaneutralität führen will. Der „Europäische Green Deal“, so die neue Präsidentin, erfordere Investitionen in der Höhe von einer Billion Euro. Wer mit solchen Summen nicht täglich zu tun hat, wie zum Beispiel ich, muss nachschlagen, wie viele Nullen hinter der Eins stehen. Es sind zwölf.