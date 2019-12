Das grundsätzliche Recht auf Bettelei ist durch die Menschenrechtskonvention geschützt, so entscheidet der Verfassungsgerichtshof.

Das grundsätzliche Recht auf Bettelei ist durch die Menschenrechtskonvention geschützt, so entscheidet der Verfassungsgerichtshof – Einschränkungen gibt es trotzdem. Der Wiener Gesetzestext dazu lässt der Polizei ziemlich viel Spielraum. Das sorgt für Kritik.

In einigen Bundesländern wurde es schon verhängt und immer wieder auch gekippt – das Bettelverbot. Trotzdem scheint die Diskussion darum zur Weihnachtszeit so zuverlässig zurückzukehren, wie die Glühweinstände in den Innenstädten.