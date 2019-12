Nach dem sensationellen Börsenjahr kann man nun einmal einen Teil der Ernte einfahren. Und für 2020 gezielt zukaufen - vor allem in Deutschland, aber nicht nur.

Ende gut, alles gut, also an der Börse? Sieht man sich die abgelaufene Woche an, muss man wohl zu dem Schluss kommen. Es ist ja schier alles so eingetreten, wie es sich die Anleger erträumt hatten.