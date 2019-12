Eine App für den Langen Marsch

Es ist der zentrale Heldenmythos Chinas und half Mao Zedong einst, seine Macht in der Volksrepublik zu festigen. Unter Präsident Xi Jinping wird das historische Kapitel entstaubt und aufgewertet – im Rahmen des Konflikts mit Washington.

Es ist ein feuchtkühler Wintermorgen im Loushanguan-Park, die überdimensionale Statue mit goldenem Hammer und Sichel wird von dicken Nebelschwaden eingehüllt. Trotz des Nieselregens marschieren an die 60 Studenten der Universität Südwestchinas, allesamt in himmelblauer Militäruniform, mit demonstrativem Elan die Stufen zum historischen Gedenkort für die Märtyrer der Roten Armee hinauf. In jener Gegend in der bergigen Provinz Guizhou hat Mao Zedong einst beim Langen Marsch seine Macht innerhalb der kommunistischen Partei gefestigt. Über 80 Jahre später entdeckt nun die Jugend Chinas den zentralen Heldenmythos des Landes erneut für sich.