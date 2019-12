Milliarden Helfer in einer Handvoll Humus

Der Erforschung von Pflanzenkommunikation und Bodenleben gehört die Zukunft.

Österreich erfreut sich einer vitalen Biolandwirtschaft, die im internationalen Vergleich, wie an dieser Stelle bewusst immer wieder angemerkt wird, ganz vorn mitmischt. Die Erforschungen der Zusammenhänge zwischen Bodengesundheit und Bodenleben etwa, die kaum beachteten Kommunikationsstrategien der Pflanzen untereinander, die raffinierten Abwehrmechanismen gegen Fressfeinde und vieles mehr stehen erst am Beginn. Die Reise dürfte, so man sie kräftig unterstützt, in völlig neue Agrardimensionen und zu einer anders gearteten Kultur der Bewirtschaftung der Erde führen, als wir das seit der Industrialisierung der Landwirtschaft gewohnt sind.