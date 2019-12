Die Münchner Rapperin Fiva präsentiert sich auf „Nina“ so persönlich wie nie zuvor. Mit der „Presse am Sonntag“ parlierte sie über die eigene Realness und Pornorap à la Yung Hurn.

In „Einfach nicht bremsen“ bezeichnet sich die Protagonistin als „Kind der Münchner Mittelschicht“ – ist das autobiografisch?



Ja, absolut.



Ist das nicht ein Problem des deutschen Hip-Hops, dass da so viele Mittelschichtmenschen am Tun sind, und die Musik im Ursprung eine Ghettomusik war?