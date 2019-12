Ohne qualifizierte Zuwanderung droht ein Pensionsproblem, sagt der scheidende Generaldirektor der Statistik Austria, Konrad Pesendorfer. Allerdings werde im Bereich Migration oft mit Emotionen und nicht mit Fakten gearbeitet. Der von der Ex-Regierung angeordnete Rückbau bei der Statistik war „eine schwierige Phase“.

Sie haben als Generaldirektor der Statistik Austria die Initiative „Wie geht's Österreich“ gestartet. Daher die Frage: Wie geht es Österreich?



Konrad Pesendorfer: Grundsätzlich sehr gut. Wir haben ein sehr hohes Level der Lebenszufriedenheit bei den Menschen in Österreich, das über die Zeit sehr stabil geblieben ist. Wir haben auch einen hohen materiellen Wohlstand. Es gibt zwar eine Verteilungsdebatte, aber die findet auf einem sehr hohen Niveau statt. Die Auseinanderentwicklungen bei den Einkommen, die man über die vergangenen Jahre gesehen hat, sind vor allem strukturell bedingt. Hier geht es vor allem um die Frage, wie kontinuierlich jemand auf dem Arbeitsmarkt eingebunden ist. Der materielle Wohlstand, die Zufriedenheit und die Gesundheit sind also gut. Aber wir sehen in den vergangenen Jahren, dass die Umweltindikatoren sich nach unten entwickelt haben. Wir haben einen hohen Energie- und Flächenverbrauch. Dadurch auch kräftige Emissionen von Treibhausgasen.



Der politische Slogan, wonach Reiche reicher, Arme aber ärmer geworden sind, ist also falsch?