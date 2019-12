Zwei Männer wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft

Die beiden Verdächtigen sollen einen Anschlag in der Bundeshauptstadt geplant haben. Die Staatsanwaltschaft bestätigt die U-Haft.

Zwei Männern wird vorgeworfen, einen Anschlag geplant zu haben - in Wien, noch während der Weihnachtszeit. Mittlerweile befinden sie sich in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Das berichtete die Zeitung „Heute“ am Samstag, die Staatsanwaltschaft bestätigte die U-Haft.

Die Verdächtigen sollen dem Bericht zufolge Vorbereitungen für einen Terroranschlag zwischen 24. und 31. Dezember getroffen haben.

Aktuell sitzen die beiden Männer, 25 und 31 Jahre alt, allerdings in U-Haft - und das seit Donnerstag. Die Anwälte der Betroffenen, Wolfgang Blaschitz und Florian Kreiner, gaben am Samstag gegenüber dem ORF Wien an, bislang keine Akteneinsicht erhalten zu haben.

Der Wiener Neustädter Staatsanwalt Erich Habitzl machte vorerst keine näheren Angaben zu dem Fall. „Aus kriminaltaktischen Gründen können wir dazu derzeit gar nichts sagen. Aber dass die beiden Männer bei uns in U-Haft sind, ist richtig“, wird er in den Berichten zitiert. Es gilt die Unschuldsvermutung.

>>> Bericht von „Heute“

>>> Bericht des ORF Wien

