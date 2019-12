Schattenwurf erlaubt, Lärm nicht

Eine Seilbahn mit Betriebspflicht ist laut OGH eine „gemeinwichtige Anlage“. Nachbarn, die sich gestört fühlen, können sich nur begrenzt wehren.

Wien. Laut und lästig: So findet ein Vorarlberger Ehepaar eine Gondelseilbahn, deren Talstation und Trasse in unmittelbarer Nähe ihres Grundstücks liegen. Laut, weil während des Betriebs der in ihrer Gegend übliche Lärmpegel überschritten wird, lästig, weil die vorbeischwebenden Gondeln einen „äußerst enervierenden Licht-Schatten-Wechsel“ in Haus und Garten hervorrufen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte nun zu entscheiden, inwieweit sich das Paar gegen den Seilbahnbetrieb wehren könnte.