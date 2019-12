Ideen für eine „grüne Zusatzpension“

Die Vorsorgekassen könnten zum Klimaschutz beitragen, sagt Fair-Finance-Chef Zeilinger.

Wien. Was hat die zweite Säule der Pensionsvorsorge mit dem Klimaschutz zu tun? Viel, wenn es nach Markus Zeilinger geht. Er ist Gründer und Chef der Fair-Finance-Vorsorgekasse und davon überzeugt, dass „sich der Kapitalmarkt für den Klimaschutz zu engagieren hat“. Auch wenn das ein Thema sei, „über das immer noch viel zu wenig geredet wird“.



Zeilinger hat eine Idee entwickelt, wie die Vorsorgekassen zum Motor für beides werden könnten: für den Aufbau einer tragfähigen betrieblichen Altersvorsorge und für eine Ökologisierung des Kapitalmarkts. Was ihm vorschwebt, ist eine „grüne Zusatzpension“.



Aber von Anfang an: Die betrieblichen Vorsorgekassen verwalten die Gelder für die Abfertigung neu. Für Dienstnehmer müssen die Arbeitgeber 1,53 Prozent der Lohnsumme einzahlen, Selbstständige zahlen – je nach Berufsgruppe verpflichtend oder freiwillig – 1,53 Prozent ihrer Krankenversicherungsbeitragsgrundlage ein. Zeilinger regt nun an, die Deckelung zu streichen. Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer sollten freiwillig höhere Beiträge von bis zu zehn Prozent des Entgelts je Mitarbeiter leisten können, meint er.