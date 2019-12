Wenn alles wieder gut ist

(c) APA/AFP/DANIEL ROLAND (DANIEL ROLAND)

Die US-Notenbank Federal Reserve fuhr 2019 großteils im Krisenmodus, ebenso wie die EZB. Zum Ende zeigten sich die wichtigsten Notenbanker entspannt, und Anleger fragen sich, ob 2020 nun wirklich so locker-flockig wird.

New York. Am Ende eines ereignisreichen Jahres war es dann fast schon langweilig. Die Federal Reserve sehe „für absehbare Zeit“ keinen Grund, die Zinsen zu ändern, erklärte Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, nach dem Zinsentscheid vergangene Woche. Die Konjunktur habe sich stabilisiert, von einer Rezession könne keine Rede mehr sein. Und so ließ die weltwichtigste Zentralbank den Leitzins nach drei Senkungen unverändert bei einer Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, lautet die Message.