Deutsche Irrläufe in Hochfilzen: Für Anna Weidel und Co. war der Weltcup im Pillerseetal zum Vergessen.

Die Großmacht Deutschland steckt im ersten Winter ohne Aushängeschild Laura Dahlmeier in der Krise, in Hochfilzen liefen die Skijägerinnen in ein historisches Debakel.

Hochfilzen/Wien. Was hierzulande alpine Skirennen sind, ist in Deutschland der Biathlon: Der Wintersport Nummer eins, ein Garant für Titel und Siege, mit den besten TV-Quoten. Auch beim Weltcup in Hochfilzen, wo auch heuer wieder über 30.000 Zuschauer gezählt wurden, waren die Tribünen fest in deutscher Hand.