Österreichs Puck-Coup

Das U20-Team schaffte den Aufstieg in den A-Pool – 2020 spielt Österreich in den Top Ten der Welt.

Minsk. Es ist eine kleine Sensation auf Eis: Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam ist erstklassig. Zum vierten Mal in seiner Geschichte läuft der Nachwuchs neben zukünftigen Größen der Zunft auf. Die Mannschaft von Marco Pewal gewann am Sonntag zum Abschluss der WM 1A in Minsk gegen Slowenien mit 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) und sicherte sich mit dem Turniersieg den Aufstieg in die Top Ten der Welt.

Der Aufstieg wird sogleich mit einem „echten“ Zuckerl versüßt: Die nächste U20-A-WM steigt von 26. Dezember 2020 bis 5. Jänner 2021 in Edmonton und Red Deer, Kanada. Eine bessere Bühne gibt es in diesem Sport nicht.

Der vor Turnierbeginn eingebürgerte gebürtige Belgier Senna Peeters (17./PP) und Paul Huber (20.) leiteten mit ihren Treffern gegen Ende des ersten Drittels den Erfolg gegen Slowenien ein. Maximilian Rebernig (56.) und Huber (59., Empty Net Goal) fixierten den Endstand. „Am Anfang hatten wir uns den Klassenerhalt als Ziel gesetzt. Ab dem zweiten Sieg haben wir gemerkt, dass viel mehr möglich ist“, sagte Teamchef Marco Pewal. Auch Sportdirektor Roger Bader jubelte in Minsk. „Für Österreichs Eishockey ist das ein großer Erfolg!“

Bei der seit 1977 ausgetragenen Junioren-A-WM war Österreich dreimal dabei. 1981 mit Konrad Dorn, Helmut Petrik und Günther Koren, 2004 mit Stützen wie Thomas Vanek und Andreas Nödl. Beim bisher letzten Aufstieg 2008 waren mit Stefan Ulmer, Dominique Heinrich, Thomas Hundertpfund, Raphael Herburger, Andreas Kristler und Alexander Pallestrang Spieler dabei, die auch zu Stammspielern im Nationalteam wurden.

Ob 2020 der erste Sieg bei der A-WM gelingt? Viele Spieler sind dann zwar zu alt, dafür könnte mit Marco Rossi, 18, ein neuer NHL-Crack dabei sein. Auch Thimo Nickl und Peeters könnten in der besten Liga der Welt landen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2019)