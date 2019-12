Zuerst religiöse Erbauung, dann römischer Sandalenfilm

(c) Wiener Konzerthaus (Wiener Konzerthaus)

Die Wiener Symphoniker gaben unter Constantinos Carydis ihr Weihnachtskonzert – mit Mozart und dem gruselig-dramatischen Ottorino Respighi und seiner „Römischen Trilogie“. Da konnte einem zum Finale richtig angst und bang werden. So wie es sich gehört.

Dumpfer Marschtritt aus der Ferne: Die Bässe stampfen leise, aber unerbittlich, anfangs sogar noch im Tritonusabstand, und das hat noch nie Gutes verheißen. Flimmert in den Violinen die Luft in der Sommerhitze, oder ist es ein leises Wimmern? Die ersten Fanfaren stechen aus dem wabernden Ungefähr – und das Englischhorn windet sich in einer Klagemelodie: Vae victis!