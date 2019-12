Die unerwartete Kampfansage

(c) APA/AFP/JEFF PACHOUD (JEFF PACHOUD)

Alexis Pinturault in der Pole-Position.

Alexis Pinturault beendet nicht nur seine Slalom-Durststrecke, nach dem Heimsieg in Val-d'Isère hält er nun auch alle Trümpfe im Kampf um den Gesamtweltcup.

Val-d'Isère/St. Moritz. Spätestens seit seinem Slalomsieg am Sonntag in Val-d'Isère ist Alexis Pinturault der Topfavorit auf die erste große Kristallkugel der Post-Hirscher-Ära. Der Franzose gewann nicht nur überlegen vor dem Schweden André Myhrer (+1,44 Sek.) und dem Italiener Stefano Gross (ITA, +1,47), es war außerdem sein erster Slalomsieg seit fünf Jahren (2014 in Wengen). „Das wichtigste ist, schnell zu fahren und zu gewinnen“, meinte er.

Mit seiner wiedergewonnenen Stärke zwischen den Kippstangen verfügt der 28-Jährige über gleich drei Disziplinen, in denen er Siege einfahren kann. Im Riesentorlauf hat er das heuer in Sölden schon eindrucksvoll getan, in der Kombinationswertung ist er der Titelverteidiger. Und auch im Super-G fuhr er schon aufs Podest. Damit spricht zu diesem frühen Zeitpunkt des Winters im Zweikampf um den Gesamtweltcup zwischen Pinturault und Henrik Kristoffersen vieles für den Franzosen.

Während Pinturault auch mit der Gesamtführung in der Tasche aus Val-d'Isère abgereist ist, konnte der Norweger nur Schadensbegrenzung betreiben. Nach einem Fehler war er zur Halbzeit nur 27. gewesen, am Ende seiner Aufholjagd verpasste er als Vierter einen Podestplatz aber nur knapp.

Bester ÖSV-Fahrer in Hochsavoyen: Michael Matt als Fünfter. Christian Hirschbühl wurde Elfter. Österreichs seit 2009 andauernde Slalom-Podestserie in Val-d'Isère ging damit zu Ende.

Podestpremiere für Gritsch

Im Parallelslalom von St. Moritz nutzte die Slowakin Petra Vlhová die Gunst der Stunde. In den bisherigen zwei Auflagen des noch immer umstrittenen Formats hatte sie sich jeweils Mikaela Shiffrin beugen müssen. Nun, da die US-Amerikanerin pausierte, holte sich Vlhová wie erwartet den Sieg.

Hinter der zweitplatzierten Anna Swenn-Larsson (SWE) freute sich Franziska Gritsch über ihren ersten Podestplatz im Weltcup. „Ich bin ein bisschen überrumpelt“, meinte die Ötztalerin, 22. Im Finale der besten 32 hatte Gritsch die Schwedin Sara Hector eliminiert, es folgten Siege gegen Marta Bassino (ITA) und Federica Brignone (ITA), ehe sie im Semifinale gegen Swenn-Larsson stürzte. Im kleinen Finale setzte sie sich gegen Meta Hrovat (SLO) durch. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2019)