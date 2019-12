Nach Brand: U1 bis Ende der Woche unterbrochen

Weil wichtige Kabel beschädigt wurden, bleibt der U-Bahn-Verkehr zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Schwedenplatz weiterhin unterbrochen.

Schleifarbeiten haben in der Nacht auf Montag einen Brand in der Station Karlsplatz der U1 ausgelöst und so für große Behinderungen im Morgenverkehr der Wiener Linien gesorgt. Zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Schwedenplatz fuhr demnach keine U-Bahn. Wie die Wiener Linien am Montagnachmittag bekannt gaben, werde die Unterbrechung bis voraussichtlich Ende der Woche aufrecht erhalten.

Für den Betrieb wichtige und notwendige Kabel, die bei dem Brand beschädigt wurden, müssten die nächsten Tage über ausgetauscht werden, hieß es von den Wiener Linien. Sie fährt seit Betriebsbeginn am Montag nur zwischen Leopoldau und Schwedenplatz sowie Oberlaa und Hauptbahnhof.

Die Wiener Linien entschuldigten sich bei den Fahrgästen für die Unannehmlichkeiten und informierten am Ort des Geschehens und über Durchsagen. Außerdem wurde empfohlen großräumig auszuweichen. Zwischen Hauptbahnhof und Praterstern hatten die Passagiere die Möglichkeit, die S-Bahn zu nutzen. Die Intervalle der Linie O wurden verkürzt. Außerdem wurden die Fahrgäste gebeten, die Linien U2, U3, U4, D, 1 und 2 benutzen.

Damit die Strecke Hauptbahnhof und Schwedenplatz verbunden wird, fährt die Linie D ab Dienstag, 17. Dezember gemeinsam mit der Linie 2 über den Franz-Josefs-Kai und weiter nach Nußdorf. Der 13A wird zwischen den Haltestellen Neubaugasse und Hauptbahnhof mit zusätzlichen Bussen verstärkt. Die U1-Station Taubstummengasse erreichen Fahrgäste über die Haltestelle Mayerhofgasse mit den Linien 1, 62 und der Badner Bahn.

U1 : Stellwerkstörung - Achtung eingeschränkter Betrieb, mehr Info unter https://t.co/GsWfyNUE5V #wlvi — Wiener Linien (@wienerlinien) 16. Dezember 2019

Laut Jürgen Figerl, Sprecher der Berufsfeuerwehr, brach das Feuer gegen 2.00 Uhr aus und griff auf eine Plakatwand über. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 1 aus und rückte mit 27 Mann sowie sechs Fahrzeugen an. Mit einer Löschleitung bekämpften die Einsatzkräfte den Brand unter Atemschutz. Anschließend kontrollierten sie den Feuerbereich mit Wärmebildkameras. Über die stationäre Anlage wurde der Bereich entraucht.

(Red.)