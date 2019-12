"Halka": "Sie stirbt, aber sie ist frei"

Eine tragische Heldin spielt die Hauptrolle in der polnischen Nationaloper "Halka". Regisseur Mariusz Treliski bringt eine moderne Fassung ins Theater an der Wien.

Halka?" Noch nie gehört? Das ist auch unter Opernfans kein Fauxpas. Die polnische Nationaloper, 1858 von Stanisaw Moniuszko geschrieben, ist außerhalb Polens kaum auf der Bühne zu sehen. Das liegt aber nicht an ihrer Qualität, wie sich jetzt im Theater an der Wien überprüfen lässt. Dort steht "Halka" als Koproduktion mit dem Warschauer Teatr Wielki auf dem Programm. Regie führt dessen künstlerischer Leiter, Mariusz Treliski, der im Vorjahr mit dem International Opera Award ausgezeichnet wurde. Er will das Werk als psychologisches Kammerstück zeigen. "Moniuszko, der Komponist, ist ein Vorreiter des Verismo in der Oper. Der Inhalt ist eine Dreiecksgeschichte, aber in einem sehr starken gesellschaftlichen Konflikt. Die Story spielt in der Mitte des 19.