Prinz William spricht mit seinen Kindern auch über Armut

(c) REUTERS (POOL)

Der 37-jährige britische Prinz will in die Fußstapfen seiner verstorbenen Mutter Diana treten. "Meine Mutter wusste, wie wichtig es ist, wenn man so aufwächst wie wir, dass man erkennt, dass es ein Leben außerhalb der Palastmauern gibt."

Wie einst seine Mutter Diana will Prinz William dafür sorgen, dass seine eigenen Kinder etwas vom Leben außerhalb der Palastmauern mitbekommen, er spreche mit ihnen über Probleme wie Armut, wenn er sie morgens zur Schule fahre und draußen Obdachlose sehe, sagte William in einem Beitrag der BBC, der am Montagabend ausgestrahlt werden sollte.

"Sie sind dann sehr interessiert und fragen: 'Warum kann er nicht nach Hause gehen?'", sagte der Prinz. William und seine Frau Kate (beide 37) haben drei Kinder: George (sechs Jahre alt), Charlotte (vier) und Louis (eineinhalb).

Williams Mutter Diana, die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, war sozial sehr engagiert. Sie hatte William und seinen Bruder Harry schon früh auf Besuche in Obdachlosenheime mitgenommen. Er sei bei seinem ersten Besuch vielleicht acht oder zehn gewesen, sagte Prinz William. Er plane das auch mit seinen Kindern, wenn sie alt genug sind, so der Prinz.

"Es hat tiefen Eindruck auf mich gemacht", sagte er. "Meine Mutter wusste, wie wichtig es ist, wenn man so aufwächst wie wir, dass man erkennt, dass es ein Leben außerhalb der Palastmauern gibt und dass man sieht, wie Menschen mit echten Problemen kämpfen."

Das Mini-Museum von Prinz George

Diese und weitere Einblicke aus ihrem Familienleben gaben Prinz William und Herzogin Catherine Promiköchin Mary Berry in der einstündigen Sendung "A Berry Royal Christmas“. Dabei halfen sie Berry das Essen für eine Weihnachtsfeier für freiwillige Helfer, die zu Weihnachten arbeiten, vorzubereiten. Berry wiederum begleitete Herzogin Catherine und Prinz William beim Besuch von vier Charitys.

Herzogin Catherine erklärte, dass es ihr wichtig sei, Zeit mit der Familie zu verbringen und dass ihre Kinder sich auf die simplen Dinge des Lebens konzentrieren. Sie erzählte, dass die Kinder eine Sammlung kleiner Dinge von verschiedenen Orten haben, die sie dann ihren Großeltern oder Freunden zeigen. „George glaubt, dass es ein Museum ist. Es ist sehr süß. Ob das jetzt eine Krabbenschere oder eine kleine Muschel ist, die er gefunden hat, er liebt es. Und das ist das schöne - für sie ist die Welt noch recht klein.“

(APA/dpa/Red.)