Die Europa-League-Auslosung hat einen attraktiven Gegner für Red Bull Salzburg gebracht: Gegner im Sechzehntelfinale sind Adi Hütters Frankfurter. Der Lask, Österreichs zweiter Vertreter, trifft in der im Februar beginnenden Ko-Phase der Europa League auf AZ Alkmaar. Mehr dazu

Die möglichen Gegner von Salzburg und Lask: Nikosia, Getafe, Kopenhagen, Cluj, Frankfurt, Glasgow Rangers, Ludogorez, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton, Alkmaar, Donezk, Olympiakos, Leverkusen, Brügge. Nur für Salzburg auch möglich: Sporting Lissabon

Die Sportredaktion hat außerdem einen Blick auf jene Dinge geworfen, die im Hintergrund ablaufen. So stehen zwei Leistungsträger der Salzburger vor dem Absprung. Mehr dazu

Das Wichtigste im Überblick

Russische U-Boote, ungewöhnlich viele: Die Nato hat 2019 die meisten Aktivitäten russischer U-Boote seit Ende des Kalten Krieges beobachtet - und will darauf reagieren. Mehr dazu

U1 - ein kleiner Brand, große Folgen: Bei Schleifarbeiten kam es in der Nacht auf Montag zu einem Brand in der Station Karlsplatz der Wiener U-Bahnlinie U1. Zwischen Hauptbahnhof und Praterstern habe die Passagiere die Möglichkeit, die S-Bahn zu nutzen. Es wird außerdem empfohlen, großräumig auszuweichen. Die Störung dauerte zu Mittag noch an. Mehr dazu

Bogner-Strauß - zuerst Ministerin, dann Landesrätin: Die ehemalige ÖVP-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß wird Landesrätin in der Steiermark. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Pensionsantrittsalter 67 Jahre? Das Pensionssystem ist nicht nachhaltig finanziert, kritisiert EcoAustria. Man plädiert für ein höheres gesetzliches Antrittsalter, schreibt Nicole Stern. Mehr dazu [premium]

Die Bettler von Wien: Daten zu Bettlern gibt es kaum. Dafür aber Widersprüche: Das BKA spricht von Bettelei im großen Stil, die ganze Villen finanzieren soll. Bettellobby und Caritas sehen dies völlig anders. Eva Walisch hat sich einen Überblick verschafft. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Böse Börse? Statt regelmäßig auf den Kapitalmarkt hinzuhauen, sollten sich Politiker lieber überlegen, was sie zu einer ordentlichen Aktienkultur beitragen können, meint Nicole Stern. Mehr dazu