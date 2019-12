Heldin im Ally Pally: Japanerin Suzuki verpasst historischen Sieg

Mikuru Suzuki wurde für die Aufholjagd gegen James Richardson nicht mit dem ersten WM-Sieg einer Frau belohnt. Darts-Experte Gordon Shumway erneuerte seine Kritik an den Teilnehmerinnen: „Ein Zirkus."

Mikuru Suzuki war der Sensation so nah wie noch keine Frau bei der Darts-WM zuvor: Ein Leg fehlte der Japanerin auf den Sieg gegen James Richardson und damit dem ersten einer Frau im Turnier. Am Ende musste sich die 37-Jährige allerdings 2:3 geschlagen geben. Die Fans im Ally Pally hatte Suzuki zu diesem Zeitpunkt längst auf ihrer Seite. Als sich Suzuki nach 0:2-Rückstand ihrem Spitznnamen „Miracle“ gemäß zurück kämpfte, wurde sie von den Zuschauern frenetisch gefeiert.

Seit vergangenem Jahr sind bei den Titelkämpfen der Professional Darts Corporations zwei Wildcard-Plätze für Spielerinnen reserviert. Am Dienstag tritt die Engländerin Fallon Sherrock an. Bei einem Sieg wäre sie am Samstag die Auftaktgegnerin des Österreichers Mensur Suljovic.

Große Ziele in der neuen Vorbildrolle

Seit elf Jahren spielt Suzuki, im Vorjahr war sie erstmals bei der WM dabei - als Fan. Zu Jahresbeginn hatte sie sich ohne Satzverlust den WM-Titel des kleineren Verbandes British Darts Organisation (BDO) gesichert. Seitdem wird ihr ein ähnlicher Status wie dem 16-maligen Weltmeister Taylor bei den Männern zugesprochen - zumindest was die Vorbildwirkung betrifft. „Das ist ein bisschen weit hergeholt“, erklärte Suzuki, die zuvor als Kosmetikerin gearbeitet hatte.

Die Japanerin verfolgt ohnehin ein langfristiges Ziel: Sie macht sich stark für eine Frauen-Tour. „Es gibt einfach viel, viel mehr Männer, die Darts spielen. Und das zeigt sich dann auch in der Weltspitze“, erklärte Suzuki. In die Herzen der Fans im Ally Pally hat sich die Japanerin mit den grell gefärbten Haaren - diesmal aschblond, sonst auch gern pink - und der Einlaufmusik von „Baby Shark“ jedenfalls gespielt.

Experte Shumway: „Frauen haben in diesem Turnier nichts verloren"

„Ich bleibe dabei: Diese beiden Frauen haben in diesem Turnier nichts verloren, weil sie sich nicht regulär qualifiziert haben“, kritisierte Darts-Experte Gordon Shumway. Nach seiner Kritik im Vorjahr hatte ihn ein Shitstorm ereilt, weshalb ihn Sport1 schließlich als Co-Kommentator absetzte. Der 51-Jährige hält jedoch weiter an seiner Meinung fest: „Ich würde diesen Modus auch weiterhin als Zirkus bezeichnen.“

Shumway hält den Unmut für „scheinheilig. „Jeder, der mich im Dartsport kennt, weiß, dass ich kein Problem mit Frauen im Darts habe, sondern mich der Umgang der PDC damit nervt.“ In der mit der PDC konkurrierenden British Darts Organisation (BDO) gibt es seit 2001 eine WM nur für Frauen.

PDC-Präsident Barry Hearn zeigt sich davon unbeeindruckt, er will Frauen im Darts weiter fördern. "Die großartige Sache bei Darts ist, dass es gender-frei ist", sagte der WM-Schirmherr der WM in einem Interview mit „The Darts Show": "Es gibt ausgeglichene Voraussetzungen. Wenn du gut genug bist, dann ist es egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, ob du dick oder dünn bist."

