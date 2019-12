Jamie Oliver gibt Tipps für das Weihnachtsessen

Truthahn, Bratkartoffel, Sauce - Wer heuer ein britisches Weihnachtsessen zaubern möchte, bekommt hier ein paar Ratschläge vom Profikoch.

"Eine Sache, die ich immer wieder höre, ist, dass Dinge schiefgehen, weil die Leute sich nicht richtig vorbereitet oder ausgerüstet fühlen, um ein großes Weihnachtsessen zu machen", sagte der britische Koch kürzlich dem „Evening Standard". Er bezieht sich dabei auch auf seine TV-Sendung „Jamie´s Easy Christmas Countdown", die derzeit auf dem britischen Channel 4 ausgestrahlt wird und für eine stressfreie Kochzeit im Advent einsteht. Hier kommen seine fünf wichtigsten Tipps für besinnliche Stunden in der Küche:

1. Planung ist alles

Selbst der größte Küchenchef muss sein Timing festlegen. „Überlegen Sie, was Sie servieren und was Sie im Voraus machen können, planen Sie den Tag durch."

2. Saucenbasis

"Weihnachten ist einfach kein Weihnachten ohne Saucen", sagt Oliver. Er empfiehlt, eine Basis (wie zum Beispiel sein Get-Ahead-Rezept) schon vor Weihnachten vorzubereiten und einzufrieren. Am großen Tag soll diese Grundsauce dann aufgetaut und mit den frischen Säften des Bratens vermischt werden.

3. Ofengröße

"Es klingt dumm, aber ich habe gehört, dass Leute gesagt haben, sie hätten einen Truthahn gekauft, der nicht in ihren Ofen passt, oder dass sie kein Tablett hatten, das groß genug ist, um ihn zu kochen", erzählt der Koch, um auf Punkt drei weiterzuleiten. Dies gilt es also rechtzeitig zu prüfen. Die meisten Öfen würden einen zehn Kilogramm schweren Braten fassen können, was für die meisten Familien mehr als ausreichend sein dürfte, sagt er. Und ist das Fleisch einmal im Rohr, hat sonst nicht mehr viel Platz, so viel zu Punkt eins.

4. Kartoffel braten

Auf der Suche nach den perfekten Bratkartoffeln empfiehlt er eine Dampfgarzeit von 15 Minuten bevor es ans eigentliche Braten geht. In der Pfanne werden die Kartoffel dann mit einem Stampfer leicht angedrückt, damit die knusprige Oberfläche größer wird.

5. Truthahnzeit

„Geben Sie Ihrem Vogel den Respekt, den er verdient", sagt der Koch und meint, dass man ihn einen Tag vor dem Weihnachtsessen vorbereiten soll. Bevor er in den Ofen kommt, soll er Raumtemperatur haben. Nach dem Braten muss der Truthahn auch noch zwei Stunden ruhen, bevor er auf den Tellern landet.

