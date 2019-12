Last Christmas in Hochauflösung

(c) imago/United Archives Internatio (imago stock&people)

Nostalgie gestochen scharf: Tief in die 80er-Jahre eintauchen kann man in dem überarbeiteten Video in 4K-Qualität.

Kein Advent ohne „Last Christmas“. Die einen hassen es, die anderen lieben es. Kein Weihnachtslied wird wohl so ambivalent gehört wie der Weihnachtshit der Band Wham. Doch es gibt auch dieses Jahr kein Entkommen. Vor allem, weil das legendäre Musikvideo nun in 4K-Auflösung pünktlich zur weihnachtlichen Hochkonjunktur veröffentlicht wurde.

Und der Vergleich zeigt: Während das alte Video aussieht wie aus dem Röhrenfernseher, könnte man nun glauben, das neue Video wäre eben erst mit der neuesten Kameratechnik aufgenommen worden. Dabei ist das Video, das von Sony Music Entertainment überarbeitet wurde, schon 35 Jahre alt.

Das bedeutet wiederum: die 80er-Jahre kommen besonders detailgetreu zur Geltung. So etwa die Schulterpolster, Moonboots, Visor-Sonnenbrillen und Neon-Akzente. Aber zum ersten Mal ins Auge sticht auch die etwas gewagte Kombination aus rotem Paisleymuster und gelber Strickjacke mit Sternmotiv, die George Michaels ehemalige Herzdame trägt. Auch die schmachtenden Blicke des Sängers sehen in 4K noch besser aus als vor 35 Jahren.

Whamageddon-Challenge

Ein Blick auf das neue Video lohnt sich, selbst wenn man eigentlich versucht, den Song so gut es geht aus der Vorweihnachtszeit zu verbannen. Zu diesem Zweck gibt es mittlerweile sogar schon die Whamageddon-Challenge, bei der Hörer aus dem Lager Anti-Last-Christmas versuchen, den Song von 1. bis 24. Dezember nicht zu hören. Wenn man das Original (Remixe und Cover zählen nicht) dann doch hört, muss man sich unter dem Hashtag #Whamageddon auf Social Media geschlagen geben.

Um George Michaels blond gesträhnte Föhnfrisur in 4K zu sehen ist diese Niederlage aber nur ein kleines Opfer:

