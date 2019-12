Ein Viertel der Millenials weigert sich Technik zu verschenken

Aus Angst, ständig mit technischen Fragen bombardiert zu werden, weigert sich ein Viertel der Millenials zu Weihnachten Technik zu verschenken, besagt eine Kaspersky-Studie.

Vom Smartphone bis zum Computer finden sich unter den heimischen Christbäumen allerlei technische Geräte. Junge Menschen scheuen aber immer öfter, die ältere Verwandtschaft damit zu beglücken. Denn das für die Mutter oder den Vater gekaufte Smartphone könnte sich als Bumerang entpuppen. Einer Kaspersky-Studie zufolge vermeidet fast jeder Vierte (22 Prozent) der technisch versierten - zwischen 1980 und 1993 geborenen - Millenials in Österreich, den Eltern oder älteren Familienmitgliedern Technologieprodukte zu schenken.

Grund ist die Sorge, danach zum Vollzeit-Technikberater für diese Verwandten zu werden. Dabei sind ältere Menschen in Österreich offenbar technisch interessierter als in Deutschland oder der Schweiz: Nur 16 Prozent der von Kaspersky befragten Eltern über 55 Jahre geben an, ohne die Unterstützung ihrer Kinder bei technologischen Fragestellungen Schwierigkeiten zu haben. Dieser Wert ist zum Beispiel in Deutschland mit 32 Prozent und vor allem in der Schweiz mit 48 Prozent deutlich höher.

Schenken Sie zu Weihnachten Technik? Ja. Nein, das tu ich mir nicht an. Früher schon, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt.

Millenials fürchten, sich um die Inbetriebnahme, Wartung und Pflege der Geräte der Beschenkten kümmern zu müssen", kommentiert David Emm, Principal Security Researcher bei Kaspersky.

Tipps und Tricks

Besonders schwierig kann es werden, wenn der Notruf einen telefonisch erreicht. Die Beschreibungen können irreführend sein und oftmals weiß der Anrufer überhaupt nicht, welche Informationen man gerade braucht, um zu helfen.

Wer sich also doch entscheidet, Technik unter den Christbaum zu legen, sollte beim darauffolgenden Einrichten des Geräts - unabhängig ob Smartphone oder PC - die Installation der Teamviewer-Software erwägen. Diese ist für Privatanwender kostenlos. Man erteilt dem Technik-Experten in der Familie im Fall des Falles Fernzugriff. Dieser sieht dann direkt das Problem und kann im Idealfall eingreifen und helfen.

>>> Kaspersky-Studie

>>> Kaspersky: Tipps und Tricks im Umgang mit Technik

>>> Teamviewer

(bagre)