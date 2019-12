Schachweltmeister Carlsen glänzt als Fußball-Manager

via REUTERS

Magnus Carlsen führt die "Fantasy Premier League" vor rund sieben Millionen Mitspielern an.

Schachweltmeister und Hobbykicker Magnus Carlsen ist nun auch als Fußball-Manager in England die Nummer 1. Der 29-jährige Norweger übernahm beim Online-Wettbewerb die Spitzenposition in der "Fantasy Premier League" - vor rund sieben Millionen Mitspielern. Carlsen führt laut "The Guardian" (Montag) mit 1.159 Punkten einen Zähler vor dem ehemaligen Liverpool-Fußballprofi Nick Tanner.

Schachgenie Carlsen rückte an die Spitze des beliebten Managerspiels, weil er auch am vergangenen Samstag wieder ein gutes Händchen hatte. Der begeisterte Freizeitfußballer stellte Torjäger Mohamed Salah von Liverpool auf - und sein Kapitän erzielte beim 2:0 gegen Watford prompt beide Treffer. Für seinen Erfolg hat Carlsen indes eine simple Erklärung: einfach Glück.

(APA/dpa)