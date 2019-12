ÖBB stellen Imbiss-Trolley in Zügen ein

Mit dem Fahrplanwechsel kommt das Ende des Catering-Services - allerdings nur in Zügen mit Speisewagen. Auch eine umstrittene Sicherheitskampagne wird eingestellt.

Die ÖBB haben mit Fahrplanwechsel am Sonntag ihren Imbiss-Trolley-Service in den Zügen eingestellt. In Garnituren, in denen es einen Speisewagen gibt, gibt es seither keinen mobilen Speisen- und Getränkeservice mehr. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" (Montagsausgabe) bestätigte ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder.

Er sprach von einer "Adaptierung des Catering-Service". Die Bahn habe gesehen, dass sich die Nutzung des Trolley-Service massiv reduziert habe, die Umsätze teilweise sehr gering waren. "Unser Fokus liegt auf den Speisewagen", sagte Rieder. Diese sollen "massiv aufgewertet" werden und über mehr Personal verfügen. "An der Abholtheke kann man schnell alle Waren bekommen, im Trolley gab es nur ausgewählte Produkte", meinte der ÖBB-Sprecher. In Zügen, in denen es keine Speisewagen gibt, werde das Catering weiterhin via Trolley angeboten.

Aus für umstrittene Sicherheitskampagne

Nicht nur das Catering-Service, sondern auch eine Sicherheitskampagne wird von der ÖBB gestoppt: Nach Kritik von Behindertenvertretern ersetzen die ÖBB die Sujets der Kampagne "Pass auf dich auf". "Bei der 'alten' Kampagne, bei der Sujets von Menschen mit einer Behinderung oder einer schweren Verletzung als mögliche Folge einer Unachtsamkeit auf Bahnanlagen eingesetzt wurden, war es nie unsere Intention, Menschen mit Behinderung zu diskriminieren", hieß es in einer Aussendung.

Die Umstellung ist online bereits erfolgt. Der Austausch der Plakate auf allen über 1000 Bahnhöfen findet laut den ÖBB noch heuer bis zum 23. Dezember statt.

Von Behinderten-Vertretern wurde dieser Schritt begrüßt. "Durch den gemeinsamen Widerstand von Menschen mit Behinderungen, hat bei den Verantwortlichen der ÖBB ein Aufbrechen der 'Barrieren in den Köpfen' begonnen", hieß es etwa in einer Aussendung der Organisation Selbstbestimmt Leben Österreich (SLIÖ).

Für die Fotos waren jugendliche Models ohne Behinderung fotografiert worden, bei den Kampagnensujets handelte es sich um Montagen. Zu sehen war etwa eine junge Frau mit Beinprothese, eine mit schweren Verbrennungen oder ein junger Mann, der im Rollstuhl sitzt.

