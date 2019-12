Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Erst am 25. Oktober hatten wir im „Abendbriefing“ vermelden müssen, dass eine Wiener U-Bahnlinie - zumindest teilweise - fast einen Tag lang stillstand. Betroffen war damals die Linie U4 (mehr dazu). Heute, keine zwei Monate später, ist es die U1, die zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz nicht fährt: Nach einem nächtlichen Brand wurden wichtige Kabel beschädigt, weshalb am Montag ein Betrieb zwischen den beiden Stationen nicht möglich war - ein Zustand, an dem sich noch dazu bis Ende der Woche nichts ändern soll, wie die Wiener Linien am Nachmittag mitteilten. Mehr dazu

Aber was sollen die Einwohner der französischen Hauptstadt Paris sagen? Dort fielen wieder einmal viele Nahverkehrszüge und U-Bahnen aus. Der Grund sind seit eineinhalb Wochen andauernde Streiks gegen die geplante Pensionsreform in Frankreich. Mehr dazu

Bangen um das Böhler: Die Belegschaft des Wiener Unfallkrankenhauses befürchtet, dass das Lorenz Böhler, das ein Viertel der Wiener Bevölkerung versorgt, zerschlagen werden soll. Das berichtet Köksal Baltaci exklusiv. Mehr dazu [premium]

Schwarz-Rot in Steiermark: Landeshauptmann und Wahlsieger Hermann Schützenhöfer hat am Montag in Graz sein Regierungsteam präsentiert. Die ÖVP bekam eine neue Landesrätin dazu: Ex-Ministerin Juliane Bogner-Strauß. Mehr dazu

Flughafen-Zoll beschlagnahmt Ware in Rekord-Höhe: In einem einzigen Flieger wurden Waren in einem Originalwert von 5,2 Millionen Euro aufgegriffen. Die gefälschten Luxusartikel - vorgeblich von Marken wie Louis Vuitton, Gucci und anderen - sollten vermutlich auf Christkindlmärkten verkauft werden. Mehr dazu

Salzburg vs Frankfurt und Lask vs Alkmaar: Die Auslosung des Europa-League-Sechzehntelfinales hat für die beiden österreichischen Vereine interessante Duelle hervorgebracht. Vor allem das Aufeinandertreffen von Salzburg mit Eintracht Frankfurt, gecoacht vom ehemaligen Salzburg-Trainer Adi Hütter und mit Ex-Spieler Martin Hinteregger im Kader, dürfte hochemotional werden. Die Chancen der Linzer wiederum gegen den Tabellenzweiten der niederländischen Liga AZ Alkmaar dürften bei 50 Prozent liegen. Mehr dazu

Grasser-Anwälte kontern Justizminister: In einem offenen Brief an Justizminister Jabloner wehren sich die Anwälte gegen den Vorwurf, sie hätten den Buwog-Prozess mutwillig verzögert. Mehr dazu

Chinas unbekannter Smartphone-Riese: Der Handy-Hersteller Transsion verkauft in Afrika mehr Geräte als die Platzhirsche Samsung, Huawei und Apple. Mit ausgefallenen Features erobert die Firma auch in Indien den Markt, schreibt Marlies Eder. Mehr dazu [premium]

Wem beim Sex die Worte fehlen: Unter den Nominierten für den „Bad Sex in Fiction Award“ wimmelt es seit Jahrzehnten von großen Namen. Karl Gaulhofer ist der Frage nachgegangen, warum die Lust für die Leser so oft zur Last wird. Mehr dazu [premium]

"Salzburg ist ein Hammerlos." Eintracht-Frankfurt-Sportdirektor Bruno Hübner zeigt nach Bekanntwerden der Europa-League-Auslosung Respekt vor dem österreichischen Serienmeister.

Hetze gegen das Neujahrskonzert? Nun gilt nicht mehr nur die Institution des Neujahrskonzerts als politisch inkorrekt, sondern auch der gute alte Radetzkymarsch, schreibt Wilhelm Sinkovicz in seinem Kommentar. Mehr dazu [premium]

Lust auf Streaming? Wir präsentieren die Lieblingsserien der Redaktion: Was muss man heuer wirklich gesehen haben? Das Finale von „Game of Thrones“ vielleicht, aber das hat es nicht in unsere Liste geschafft. Andere Serien waren besser - darunter eine Comedy mit Zeitschleife. Mehr dazu

„Die Presse“-Redaktion plaudert aus dem Nähkästchen - und teilt mit Ihnen 24 persönliche Empfehlungen und Geschichten. Heute: Warum wissen die im Fernsehen, wie es bei uns zuhause zugeht? von Stefanie Kompatscher. Mehr dazu

Am Dienstag kommt das neugewählte britische Parlament in London erstmals zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Außerdem überbringen die Rauchfangkehrer Bundespräsident Alexander Van der Bellen Neujahrsglückwünsche. Nicht viel los also ...

Ein Spürhund des Zolls am Flughafen Wien-Schwechat. (c) APA (Helmut Fohringer)

