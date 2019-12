Was von der Registrierkasse blieb

(c) REUTERS (Alkis Konstantinidis)

In Deutschland gibt es eine heftige Diskussion über die Kassenbon-Pflicht ab 2020. In Österreich hat man gelernt, mit der Registrierkasse zu leben - auch deshalb, weil man ehrlicher ist als angenommen.

Es gibt noch ein paar unerschrockene Unternehmer. Etwa unter den Friseuren im Raum Graz, die heuer im Frühjahr von 40 Finanzpolizisten kontrolliert wurden. Bei knapp 60 Prozent gab es Verstöße gegen die Registrierkassenpflicht. Die Wirtschaftskammer Steiermark lobte danach den Einsatz „für fairen Wettbewerb".



Vor drei Jahren, als SPÖ und ÖVP im Zuge der Steuerreform die Pflicht zur manipulationssicheren Registrierkasse einführten, schien die heimische Wirtschaft – gemessen an den Reaktionen der Wirtschaftskammer (WKO) – knapp vor dem Zusammenbruch zu stehen. Alles Positive an der Steuerreform 2015/16 ging in der Debatte über die Registrierkassen unter.



650 Mio. Euro Einnahmen



Mittlerweile haben die Unternehmer gelernt, mit der Kassenpflicht zu leben. Vielleicht auch deshalb weil sie ehrlicher sind, als man ihnen zugetraut hat.

Als vor einigen Jahren in Hamburg der Einbau von Taxametern vorgeschrieben wurde, stieg der gemeldete Umsatz der Taxibranche im Jahr danach um 50 Prozent.

Die heimischen Gastronomie, deren Schwarzumsätze auf 30 bis 50 Prozent geschätzt worden waren, legte dagegen nach Einführung der Kassenpflicht nur moderat zu. 2015, im Jahr vor der Registrierkassenpflicht, lag der Umsatz bei 9,17 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus der Umsatzsteuer betrugen damals 26 Milliarden Euro. 2017 (das aktuellste Jahr der Auswertung) lag der Umsatz bei 10,43 Mrd. Euro, die Einnahmen aus der Umsatzsteuer bei 28,35 Mrd. Euro.

Ehrlicher als angenommen

Deshalb blieben wohl auch die Einnahmen aus der Registrierkassenpflicht deutlich hinter den Erwartungen zurück. 2015 sprach das Finanzministerium noch von „etwa 900 Millionen Euro" im ersten Jahr, die man an zusätzlichen Steuern generieren werde.

Tatsächlich waren es laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung aber um fast ein Drittel weniger, 650 Millionen Euro im Jahr 2017 (Zahlen aus 2016 sind nicht aussagekräftig, weil die Kassenpflicht stufenweise in Kraft trat).

Wie hoch die zusätzlichen Einnahmen heuer sind, traut man sich im Finanzressort nur sehr grob zu schätzen: Man dürfte sich den ursprünglich erwarteten 900 Millionen Euro annähern, heißt es (bei erwarteten Einnahmen aus der Umsatzsteuer von 30,3 Mrd. Euro).

Deutschland hat keine Registrierkassenpflicht, dort tritt aber ab Jänner 2020 eine Belegerteilungspflicht in Kraft: Jedem Kunden muss, wie in Österreich, ein Kaufbeleg übergeben werden. In Österreich muss man diesen übrigens mitnehmen und auf Verlagen der Finanzpolizei vorweisen können – kann man es nicht, gibt es aber keine Strafen.



„Es droht Zettel-Irrsinn“

Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nun angeregt, auf die Erteilung der Belege bei geringen Beträgen zu verzichten, er warnt vor Mehraufwand und davor, dass nur Müll produziert werde. In Österreich hat man diese Diskussion schon 2018 geführt: 535.000 Kilometer Belege mit einem Gewicht von 2355 Tonnen würden jährlich ausgedruckt, errechnete ein Unternehmen, das für seine papierlose Rechnungsapp warb.

Die Politik blieb unbeeindruckt. Die Kassenbon-Pflicht gibt es weiter, was Iris Thalbauer, Leiterin der Bundessparte Handel in der WKO, vor allem für kleine Unternehmen beklagt – etwa Trafiken oder Eisgeschäfte.

„Deutschland droht 2020 der Zettel-Irrsinn“, titelten selbst seriöse Zeitungen am Montag. Das Finanzministerium in Berlin verteidigt das neue Gesetz und verweist auf Schätzungen, dass dem Staat derzeit bis zu zehn Milliarden Euro an Steuern entgehen würden.

Offenbar hat man sich dabei an Österreich orientiert: Das ist nämlich grob die 1:10-Umrechnung für Deutschland.