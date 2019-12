Drei Festnahmen: Gab es Pläne für eine Anschlagsserie in Europa?

Eine tschetschenische Gruppe um einen bereits in Hirtenberg einsitzenden IS-Sympathisanten soll zwischen Weihnachten und Neujahr Anschläge in Wien, Salzburg, Deutschland, Frankreich und Luxemburg geplant haben.

Drei gebürtige Tschetschenen sollen zwischen Weihnachten und Neujahr einen terroristischen Anschlag in der Bundeshauptstadt geplant haben. Konkret sollte den Ermittlungen zufolge ein Sprengstoffanschlag am Stephansplatz durchgeführt werden. Danach hätten weitere Attentate in Salzburg, Deutschland, Frankreich und Luxemburg folgen sollen. Die Behörden wollten diese Informationen der Austria Presse Agentur aber vorerst nicht bestätigen.

Zwei Verdächtige wurden Ende vergangener Woche vom Landesgericht Wiener Neustadt in U-Haft genommen, der Dritte verbüßt derzeit eine Haftstrafe in der Justizanstalt Hirtenberg. Der Mann gilt als Sympathisant der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS), er wurde vom Landesgericht Korneuburg wegen terroristischer Vereinigung (Paragraf 278b StGB) zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der 24-Jährige wurde mittlerweile in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Auf Ersuchen der Justiz wird der Name der betreffenden Justizanstalt nicht genannt. Ermittlungen zufolge wäre zunächst der Ausbruch des Häftlings aus der Justizanstalt Hirtenberg geplant gewesen.

Anonymer Hinweis

Ein anonymer Hinweisgeber hatte die Strafverfolgungsbehörden und den Verfassungsschutz auf die Spur der drei Männer gebracht. Umfangreiche Ermittlungen, Telefonüberwachungen und Observationen erhärteten die Verdachtslage, die schließlich zur Festnahme der auf freiem Fuß befindlichen Tschetschenen führte - wegen "Gefahr im Verzug", wie am Montag aus Justizkreisen zu erfahren war.

Der 24-Jährige gilt als treibende Kraft hinter den Plänen. Er wurde bereits zwei Mal rechtskräftig wegen terroristischer Vereinigung (§278b StGB) verurteilt. Der gebürtige Tschetschene dürfte die Ideologie der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) verinnerlicht haben. Im Oktober 2015 wurde er erstmals vom Wiener Landesgericht schuldig erkannt, nachdem er sich in Begleitung seiner Mutter und seiner Ehefrau in Syrien dem IS anschließen wollte. Die Angeklagten waren in der Türkei aber zufällig in eine Polizeikontrolle geraten. Da die Tschetschenen keine gültigen Visa vorweisen konnten, wurden sie in Schubhaft genommen und über Bulgarien zurück nach Österreich geschickt.

Der nun erneut Verdächtige erhielt zwei Jahre unbedingte Haft, wurde aber vorzeitig bedingt entlassen. Dies obwohl bekannt wurde, dass er im Gefängnis als strenggläubiger Moslem Mitgefangene "missioniert" und einen polnischen Katholiken zum Konvertieren gebracht hatte. Seine Frau war vor dem Wiener Gericht vollverschleiert aufgetreten und durfte erst auf sein Kopfnicken hin während der Verhandlung ihren Gesichtsschleier abnehmen.

Als Haftgründe wurden vom zuständigen Landesgericht Wiener Neustadt bei den beiden bisher unbescholtenen Männern im Alter Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr, Tatbegehungs- sowie Tatausführungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Birgit Borns mit. In formaler Hinsicht laufen die Ermittlungen in Richtung terroristischer Vereinigung. Die Causa wird als Verschlussakt geführt, sowohl die Strafverfolgungsbehörden als auch das Innenministerium reagierten auf mediale Anfragen entsprechend zurückhaltend und gaben sich bedeckt - zunächst auch auf die Frage, ob es nun verstärkte Sicherheitsvorkehrungen gebe.

Kontakt trotz Handyverbots

Fest dürfte stehen, dass die drei Verdächtigen laufend Kontakt hatten, auch nachdem einer von ihnen abgeurteilt und in eine Justizanstalt überstellt worden war, wo an sich ein Handyverbot gilt und ein Kommunizieren mit der Außenwelt unmöglich sein sollte. Beim Jüngeren der kürzlich Festgenommenen wurde im Zug einer Hausdurchsuchung ein gefälschter, auf den Namen des Häftlings ausgestellter rumänischer Ausweis sichergestellt.

Wie konkret die Anschlagspläne gediehen waren, ließ sich vorerst nicht eruieren. Dem Vernehmen nach soll sich das Trio auch über Anschlagziele in Deutschland und Luxemburg unterhalten haben.

Polizei: Bevölkerung muss sich keine Sorgen machen

Das schon seit Monaten stehende Sicherheitskonzept für die Wiener Weihnachtsmärkte wird wegen der möglichen Anschlagspläne aber nicht verändert. Einer Polizeisprecherin zufolge stehen die Beamten in Wien ohnehin in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden und Veranstaltern, im Einsatz sind Polizisten in Uniform und in Zivil. Wie viele an welchen Märkten und Orten positioniert sind, wird aber aus sicherheitstaktischen Gründen nicht bekanntgegebenen. Die Gefährdungslage habe sich nach den neuesten Erkenntnissen jedenfalls nicht geändert. Falls doch, werde man in Absprache mit dem BVT und LVT selbstverständlich darauf reagieren. Aber derzeit müsse sich die Bevölkerung „keine Sorgen machen“, so die Sprecherin im „Presse“-Gespräch.

Anwalt: "Da ist überhaupt nichts dran."

Florian Kreiner, der Anwalt des 31-Jährigen, wies die Verdächtigungen gegen seinen Mandanten zurück. "Da ist überhaupt nichts dran", versicherte er. Sein Mandant habe mit dem IS nichts zu tun. Der 25-Jährige wiederum ist in der Wiener Kampfsport-Szene ein Begriff. Er war regelmäßig als MMA (Mixed Martial Arts)-Fighter im Einsatz. "Sechs Kämpfe hat er gewonnen, einen verloren", berichtete sein Verteidiger Wolfgang Blaschitz. Auch Blaschitz nennt die Beweislage dürftig: "Was die behaupteten Anschlagspläne betrifft, hat es keine Vorbereitungshandlungen gegeben."

(APA)