Zoll stoppt Fake-Luxus für Weihnachtsmärkte

Sechs Tonnen vermeintliche Luxusware wurden auf dem Flughafen Schwechat aus dem Verkehr gezogen.

Schwechat/Wien. 8747 Paar Socken, 7140 Unterhosen, 3441 Pullover, 2888 Gürtel, 1536 Leggings und 1180 Jacken, sie tragen gefälschte Labels der Marken Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Lacoste, Gucci, Philipp Plein oder Adidas, landen nicht kommende Woche unter dem Christbaum, wie das vielleicht vorgesehen gewesen wäre, sondern sie werden vernichtet. Und das ist nur ein Teil der Plagiatslieferung, die auf dem Flughafen Schwechat im November von Zöllnern aus dem Verkehr gezogen wurde, wie nun bekannt wurde.

Den Zöllnern gelang mit der Sechs-Tonnen-Fracht gefälschter Waren ein Rekordaufgriff. Diese rund 30.000 gefälschten Textilien sind der größte Aufgriff von Piraterieprodukten, die jemals via Luftfracht nach Österreich gekommen sind. Wären die Kleidungsstücke und Accessoires original, hätten sie einen Verkaufswert von 5,2 Millionen Euro.

Die gefälschten Artikel sollten vermutlich auf Christkindlmärkten verkauft werden, wie Johannes Pasquali, Sprecher des Finanzministeriums, sagte. Demnach erwarb ein amerikanisches Handelsunternehmen die Waren von einem türkischen Händler. Dieser hatte die Modestücke in China bei verschiedenen Quellen eingekauft und ließ sie über Vietnam in einer einzigen Sendung nach Istanbul und weiter nach Wien verschicken. In der Türkei wurden die der Sendung beigestellten Papiere um eine österreichische Empfängerfirma, einen Logistikdienstleister, ergänzt. Von Wien aus sollten die Waren in Österreich weiterverteilt und auf Märkten verkauft werden.

Diese komplizierten Versandwege sollten wohl der Verschleierung dienen. Unklar sei Pasquali zufolge noch, wer wirklich hinter dem Schmuggel steckt. Diese Hintergründe, Zusammenhänge und Mittelsmänner dieser komplexen kriminellen Struktur einer internationalen Tätergruppe gänzlich aufzudecken sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. Dabei sollen auch Amtshilfeersuchen bei den anderen Staaten gestellt werden, in die der Fall hineinspielt.

Fälscherware unterm Baum

Die mehr als 50 geschädigten Rechteinhaber, also die Firmen, unter deren Label die Fälscherwaren produziert wurde, wurden bereits verständigt, so das Finanzministerium. Sie haben nun die Möglichkeit, straf- und zivilrechtliche Schritte einzuleiten. Sie haben mittlerweile auch der raschen Vernichtung der jeweiligen gefälschten Waren zugestimmt. „In der Vorweihnachtszeit finden auf den Adventmärkten relevante Handelsumsätze statt“, so Gerhard Marosi, Experte für Produktpiraterie im Finanzministerium. Er empfiehlt Christkindlmarktbesuchern, sich nicht von vermeintlichen Schnäppchen täuschen zu lassen. Wird ein Markenartikel zu günstig angeboten, handelt es sich vermutlich um eine billige, qualitativ minderwertige Fälschung. Auch wird hochwertige Markenwaren gewöhnlich nicht auf Märkten verkauft – gerade solche Markenware sollte nur bei etablierten, seriösen Unternehmen gekauft werden, rät Piraterie-Experte Marosi.

Der Zoll verzeichnet in der Vorweihnachtszeit laut Marosi eine signifikante Zunahme an Aufgriffen gefälschter Produkte. In diesem Zusammenhang alarmierend sei auch eine Gefährdung der Konsumenten durch Produktfälschungen. Denn die stellen auch eine Gesundheitsgefahr dar: Billige, giftige Farbe in gefälschten Textilien könne zu Allergien führen.

„Dieser große Aufgriff macht deutlich, dass Produktpiraterie nicht als Kavaliersdelikt zu verharmlosen ist“, so Marosi: Im Bereich von Bekleidung und Schuhen betragen die Umsatzeinbußen aufgrund von Fälschungen allein in Österreich 587 Millionen Euro pro Jahr, wie das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) erfasst hat. Produktpiraterie führt somit zu unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen auf Österreich. (APA/cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2019)