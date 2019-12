Erdoğan droht USA mit Schließung von Incirlik

(c) imago images

Basis in Incirlik

Angesichts drohender Strafmaßnahmen Washingtons stellt der türkische Staatschef den Verbleib von US-Truppen auf der Luftwaffenbasis infrage. Dort lagern bis heute auch rund 50 taktische US-Atomwaffen.

Istanbul/Wien. Recep Tayyip Erdoğan hat kein Problem damit, verfügbare Druckmittel auch gegen Verbündete einzusetzen. So drohte der türkische Staatschef der EU im Streit um mehr Unterstützung mehrmals damit, die Grenzen für syrische Flüchtlinge zu öffnen. Angesichts der Spannungen mit den USA rückt nun die türkische Luftwaffenbasis Incirlik wieder ins Zentrum einer Kontroverse: Sollte es „Maßnahmen wie Sanktionen“ gegen die Türkei geben, könne man die von den USA genutzte Basis in Südanatolien schließen, erklärte Erdoğan in einem Interview. Das gelte auch für die US-Radarstation Kürecik in der Provinz Malatya.

Hintergrund der jüngsten türkischen Drohungen sind gleich mehrere Konflikte zwischen den beiden Nato-Verbündeten. So hat Ankara trotz massiver Kritik aus den USA im Sommer das russische Luftabwehrsystem S-400 gekauft. Washington schloss die Türkei daraufhin aus dem Programm zum Bau des US-Kampfjets F-35 aus; weitere Sanktionen sind angedacht. Belastet sind die Beziehungen der beiden Länder außerdem, weil nach dem Repräsentantenhaus auch der US-Senat vergangene Woche die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs als Völkermord anerkannt hat. Die Türkei kritisierte das Votum scharf, Erdoğan sprach von einer „inakzeptablen“ politischen Entscheidung.

Streit gibt es außerdem um den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson sowie die Weigerung Washingtons, den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen auszuliefern. Erdoğan macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Und nicht zuletzt haben die USA und die Türkei unterschiedliche Auffassungen zum Syrien-Konflikt, vor allem in Bezug auf die kurdischen Rebellen.

Einsätze gegen die IS-Terrormiliz

Es ist nicht das erste Mal, dass Ankara die Karte Incirlik ausspielt, um seine Interessen durchzusetzen. Für die USA ist das eine wichtige Basis. Seit mehr als sechs Jahrzehnten dient sie als Standort für US-Nuklearwaffen, noch lagern dort etwa 50 Atomsprengköpfe. Außerdem ist der Stützpunkt ein Drehkreuz zur Versorgung der US-Truppen in der Region, etwa im Irak und in Afghanistan. Von Incirlik aus fliegt die US-Luftwaffe auch Einsätze gegen die IS-Terrormiliz in Syrien.

Mehrfach ist aber auch in den USA diskutiert worden, die Atomwaffen aus Incirlik abzuziehen. Zum einen liegt der Stützpunkt nur etwa 100 Kilometer von der Grenze zum Bürgerkriegsland Syrien entfernt. Zum anderen haben nicht zuletzt der Putschversuch und Erdoğans zunehmende Hinwendung zu Russland die Frage aufgeworfen, ob die Waffen dort noch sicher sind. Gleichzeitig befürchtet Washington, im Fall eines Abzugs Erdoğans eigene Ambitionen nach türkischen Atomwaffen zu befeuern.

Das Beispiel Deutschland hat den USA gezeigt, wie weit die Türkei bereit ist zu gehen. Nachdem der Bundestag 2016 die Massaker an den Armeniern als Genozid eingestuft hatte, verweigerte die Türkei Parlamentariern einen Besuch bei deutschen Soldaten in Incirlik. Die Spannungen eskalierten nach dem Putsch weiter, als türkische Soldaten in Deutschland um Asyl ansuchten. 2017 zog die Bundeswehr aus Incirlik ab. Die Soldaten wurden nach Jordanien verlegt. (raa/ag.)

