Offener Krieg in der Labour Party

Nach der Wahlschlappe ist der Kampf um die Nachfolge Corbyns voll ausgebrochen. Frauen sind in der Pole-Position.

London. Aus der ruhmreichen wie bewegten Geschichte der Labour Party ist diese Anekdote überliefert: Nachdem die Partei 1993 die vierte Wahlniederlage in Folge gegen die Konservativen erlitten hatte, soll ein Aktivist seinen lokalen Abgeordneten mit der Forderung bestürmt haben: „Können Sie mir versichern, dass wir keinen Pakt mit den Wählern eingehen werden?“ Nachdem die Partei in der Vorwoche erneut die vierte Schlappe in Folge hingenommen hat, scheint Labour wieder an diesem Punkt angelangt.