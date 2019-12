Hebein: „Parkpickerl auf ganz Wien ausweiten“

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Vizebürgermeisterin Birgit Hebein beim „Presse“-Interview im „Landkind“ in ihrem Heimatbezirk Rudolfsheim-Fünfhaus

Wiens grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein über Türkis-Grün im Bund, die grüne Taktik für die Wien-Wahl 2020 und eine Ausweitung des Parkpickerls auf die ganze Stadt.



Die Presse: Sie sind Koalitionsverhandlerin auf Bundesebene. Ist der „Point of no return“ für Türkis-Grün schon erreicht?



Birgit Hebein: Zumindest sind wir in einer entscheidenden Phase.



Haben Sie den Eindruck, dass ein Kompromiss möglich ist?



Beide Seiten meinen es ernst und bemühen sich sehr. Entscheidende Bereiche und Punkte sind aber noch auszuhandeln.



Welche sind das?