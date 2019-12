Drei Jahrzehnte lang war Johannes Hamminger Stallmeister der Spanischen Hofreitschule. Jetzt gibt er in einem Buch sein Pferdewissen weiter.

Der eine mag ein bisschen an Konzentrationsschwäche leiden, der andere ist ein wenig zu hektisch. In jedem Fall empfiehlt Johannes Hamminger ein paar Tropfen ätherischen Öls – in letzterem Fall Lavendel. Oder auch nicht. „Jedes Pferd ist anders, sagt Johannes Hamminger. „Man muss sich herantasten. Und sie zeigen einem eh, was ihnen gefällt.“



Hamminger ist ein Mann, der nicht vor Worten übersprudelt. Muss er auch nicht. Mehr als vier Jahrzehnte hat er damit verbracht, Kollegen zuzuhören, die nicht reden können, zumindest nicht im herkömmlichen Sinn. Als Stallmeister der Spanischen Hofreitschule war er für das Wohl der Lipizzaner verantwortlich, er hat die Aufgabe ernst genommen und weit gefasst und dabei früh begonnen, auch komplementäre Methoden auszuprobieren: Chiropraktik, Akupunktur, Magnetfeld- und Aromatherapie.



„Das Pferd sagt es uns jeden Tag“, heißt nun das Buch, mit dem der Profi sein Wissen über die Pflege der Tiere und den Umgang mit ihnen weitergibt. Geschrieben hat es Andrea Kerssenbrock; die Reitlehrerin, Ausbilderin und Autorin war unter Elisabeth Gürtler Pressesprecherin der Hofreitschule (von Sonja Klima wurde sie nicht übernommen).