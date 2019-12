Gospel-Jazz, der einlullt, statt aufzuwühlen

Eher Upper East Side als Harlem: Chanda Rule sang im Porgy & Bess.

Eingangs gab es schwärmerische Worte für das Repertoire: Die aus New York nach Wien übersiedelte Sängerin Chanda Rule erzählte von den Liedern, die ihre Großmütter gesungen haben, von den Gospelhymnen also, die starke Frauen wie Odetta und Nina Simone berühmt gemacht haben. Die Latte lag also hoch. Doch so gewinnend Rule in ihren Ansagen war, ihre Interpretationen waren eher Upper East Side als Harlem. Sie hat eine schöne Stimme, die sie aber kaum variierte. Schon „Another Man Done Gone“ klang bei ihr erschreckend brav. Aber vielleicht darf man von afroamerikanischen Sängerinnen nicht immer Inbrunst erwarten. Vielleicht ist diese Rezeptionshaltung selbst schon ein Klischee.

Chanda Rule verfügt jedenfalls über ein ausgeglichenes Temperament. Unterstützt von ihrer ausgezeichneten Band (herausragend: Saxofonist Osian Roberts und Organist Jan Korinek), kam sie langsam auf Touren. Zum schleppenden Rhythmus von „Rosalie (Be My Husband)“, mit herben Saxofoneinschüben von Osian Roberts, entwickelte sie eine gewisse Lebendigkeit. Das Duke-Ellington-Kirchenlied „Come Sunday“ intonierte Rule ohne Tadel, aber doch weit weg von der Intensität einer Abbey Lincoln.

Nach der Pause wurde es dynamischer. „Motherless Child“, von Rule auf eine vage Sehnsucht nach Freiheit verkürzt und so der Transzendenz beraubt, bezirzte mit innigem Orgel-Gesang-Dialog. Mit „Sinnerman“ betrat Rule das Terrain von Nina Simone – und steigerte sich mit der Größe der Aufgabe. Ihre Interpretation war jetzt durchaus hitzig, in einem Konzert, das über weite Strecken leider viel zu gepflegt war. (sam)

