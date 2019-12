Ihr Gesicht prägte das Frauenbild der 1960er

Nachruf. „Nouvelle Vague“-Star Anna Karina ist gestorben.

Die Nouvelle Vague hatte viele Gesichter. Doch kaum eines war so stilbildend wie das von Anna Karina. Vor allem ihre Auftritte in frühen Filmen Jean-Luc Godards prägten das europäische (Leinwand-)Frauenbild der 1960er mit: Hip, sexy und verspielt – aber auch hintersinnig, melancholisch und entrückt.

Godard wollte das 1940 in Dänemark geborene Werbemodel schon in „Außer Atem“ besetzen. Überreden ließ sie sich erst 1960, für „Der kleine Soldat“. Kurz darauf heirateten die zwei, die Ehe hielt vier Jahre. In diese Zeit fallen Karinas bekannteste Rollen, die mehr schwungvolle Schablonen als konturierte Figuren waren. Im Musical „Une femme est une femme“, im Krimi „Die Außenseiterbande“ und im Sozialdrama „Vivre sa vie“ gab sie sich lebenshungrig, frei, aufmüpfig. Aber auch zweifelnd, innerlich zerrissen, nie auf einen Nenner zu bringen.

Fetisch einer Generation

Die Kamera liebte sie trotzdem. Ihr Antlitz (schwarzer Pony, weite blaue Augen, mehrdeutige Miene), Markenzeichen einer mondänen Heiligen, erstrahlte in kraftvollen Großaufnahmen, mal bunt, mal in kontrastreichem Schwarz-Weiß. Es wurde zum Fetisch einer cinephilen Generation. Godard ließ seine Angebetete in flirrenden Metafilmen durch Paris streifen, Gedichte rezitieren, Theorien diskutieren, herausfordernd gen Publikum blicken. Grübeln, singen, lachen und bei der Sichtung von Carl Dreyers „Jungfrau von Orléans“ Tränen vergießen. Und immer wieder auch: tanzen. Unvergessen die Szene aus „Vivre sa vie“, in der Karina in einer verschlafenen Bar die Jukebox anschmeißt und einen provokanten Solo-Twist hinlegt. Nicht nur hier verkörperte sie die unstete (und zumeist vergebliche) Rebellion gegen verkrustete Verhältnisse, die Erotik und orientierungslose Energie einer drängenden Grundsatzverweigerungshaltung.

Ihr Auftritt in „Pierrot le fou“ (1965), in dem sie mit Jean-Paul Belmondo ans Mittelmeer flieht, wo ihre Leidenschaft versandet, lässt die Krise der Liaison von Muse und Bilderstürmer bereits durchscheinen. „Ich weiß nicht, was ich tun soll“, leiert Karina, gelangweilt und entnervt durchs Wasser watend. Nach ihrer Trennung von Godard drehte sie mit anderen Größen der boomenden Euro-Kunstfilm-Szene: Jacques Rivette („La religieuse“), Luchino Visconti („Lo straniero“), Volker Schlöndorff („Michael Kohlhaas“), auch Rainer Werner Fassbinder („Chinesisches Roulette“). Nun ist Karina mit 79 Jahren einem Krebsleiden erlegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2019)