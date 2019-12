Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten

Produktionsstopp mit Folgen. Boeing setzt die Produktion des Krisenjets 737 MAX angesichts der hohen Ungewissheit um eine Wiederzulassung ab Jänner vorübergehend aus. Grund sind zwei Abstürze innerhalb weniger Monate mit 346 Toten. Nicht nur für die US-Luftfahrt auch für die Gesamtwirtschaft ist der Produktionsstopp folgenreich. Mehr dazu.

Parkpickerl für ganz Wien. Wiens grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein sieht eine türkis-grüne Koalition noch nicht gesichert. Fest steht für sie aber: Das Parkpickerl soll auf die ganze Bundeshauptstadt ausgedehnt werden - und es soll eine Strategie im Kampf gegen E-Scooter geben. Mehr dazu. [premium]

Anschlag in Wien vereitelt. Ein 24-jähriger Islamist, der wegen terroristischer Vereinigung bereits Vorstrafen aufweist, soll im Gefängnis eine Anschlagserie geplant haben. Zunächst dürfte der Ausbruch des Häftlings aus der Justizanstalt Hirtenberg geplant gewesen sein. Danach hätte ein Sprengstoffanschlag in der Wiener Innenstadt verübt werden sollen. Die Behörden haben das noch nicht bestätigt. Mehr dazu.

„Get Brexit done“. Heute konstituiert sich das neugewählte britische Parlament - mit einer satten absoluten Mehrheit der konservativen Tories. Der britische Premierminister Boris Johnson will seinen Brexit-Deal dann bereits schon an diesem Freitag den Abgeordneten zur Abstimmung vorlegen, um am 31. Jänner aus der EU auzutreten. Und dann? Harte Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen stehen an. Mehr dazu. [premium]

Der Aufstieg Skywalkers, die neunte Episode der Star-Wars-Saga, kommt morgen in die Kinos. „Wer noch schnell in das „Star Wars“-Universum einsteigen will, muss jetzt rasch handeln. Viel Zeit bleibt nicht mehr“, schreibt Manuel Reinartz in der Morgenglosse. Mehr dazu.