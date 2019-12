Zahl der Femicide in Frankreich schon höher als 2018

Insgesamt 122 Frauen wurden wegen ihres Geschlechts getötet, so zählt es die französische Statistik. Die Dunkelziffer könnte noch höher sein.

In Frankreich ist die Zahl der seit Jänner wegen ihres Geschlechts getöteten Frauen bereits höher als im gesamten vergangenen Jahr. Nach der Tötung einer Frau im Überseegebiet Französisch-Guayana am Samstag stieg die Zahl der von den Behörden ermittelten Femizide seit Jänner nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf 122. Im Jahr 2018 hatte es in Frankreich 121 Femizide gegeben.

Die am Samstag in Saint-Laurent-du Maroni in Französisch-Guayana nahe ihrer Wohnung aufgefundene Frau war durch mehrere Messerstiche getötet worden, wie die Staatsanwaltschaft am Montag gegenüber AFP erklärte. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Frau demnach von ihrem Mann getötet. Dieser habe anschließend versucht, sich selbst mit einem Messer zu töten.

Dunkelziffer könnte höher liegen

Die Dunkelziffer der Femizide könnte indes noch höher als 122 liegen. Bei rund einem Dutzend Fälle ist nach Behördenangaben weiterhin offen, ob es sich um Femizide handelte. Häufigstes Tatmotiv war die Trennung der Frau von ihrem Mann (22,5 Prozent), gefolgt von Beziehungsstreit (17 Prozent) und Eifersucht (14 Prozent).

Angesichts der hohen Zahlen hatte die französische Regierung im November ein Maßnahmenpaket gegen Gewalt an Frauen verabschiedet. Im selben Monat gingen Zehntausende Franzosen gegen Gewalt an Frauen auf die Straße.

