"Superman"-Umhang von 1978 in den USA teuer versteigert

Das rote Cape, das von Christopher Reeve 1978 beim Dreh von „Superman“ gedreht wurde, erzielte rund 173.000 Euro in einer Auktion.

Ein seltener Superhelden-Umhang, der 1978 von "Superman"-Darsteller Christopher Reeve getragen wurde, ist in den USA für eine sechsstellige Summe versteigert worden. Das rote Cape erzielte bei der Auktion in Beverly Hills einen Spitzenpreis von umgerechnet gut 173.000 Euro, wie das Auktionshaus Julien's Auctions am Montag mitteilte.

Dies sei ein Weltrekord für die Versteigerung eines Superhelden-Capes. Nach Angaben von Julien's zählt der Umhang zu den sechs Original-Kostümen, die bei dem Dreh von "Superman" 1978 verwendet wurden. Superhelden-Darsteller Reeve, der später durch einen Reitunfall eine Querschnittslähmung erlitt, starb 2004 im Alter von 52 Jahren.

Bei der Versteigerung von Hollywood-Memorabilien am Montag kamen mehr als 400 Stücke unter den Hammer. Eine "Star-Trek"-Uniform erzielte knapp 29.000 Dollar (rund 26.000 Euro), ein "Ghostbusters"-Kostüm brachte 32.000 Dollar ein.

(APA/DPA)