Verzögerungen bei Linie U2 im Frühverkehr

Wegen einer Stellwerkstörung und eines Rettungseinsatzes kam es zu unregelmäßigen Fahrzeiten.

Nachdem die U1 nach einem Brand am Montag nun wohl für die ganze Woche nur eingeschränkt fahren kann, ist es am Dienstag auch bei der Wiener U-Bahn-Linie U2 zu Verzögerungen gekommen. Aufgrund einer Stellwerkstörung zwischen den Stationen Krieau und Donaumarina konnte die U2 nur langsam fahren, ein Rettungseinsatz sorgte für zuszusätzliche Komplikationen.

Die Arbeiten dauerten am frühen Vormittag noch an, es kam zu unregelmäßigen Fahrzeiten und Verzögerungen. Aufgrund eines Rettungseinsatzes in der Station Messe konnte die U2 nur auf einem Gleis verkehren. Der Einsatz wurde aber inzwischen wieder beendet.

Auf der U1 dauern die Einschränkungen an: Nach einem Brand in der Station Karlsplatz am Montag, der durch einen Funkenflug bei Schleifarbeiten ausgelöst worden sein dürfte, konnte die U-Bahn-Linie weiterhin zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz nicht fahren. Bei dem Feuer wurden für den Betrieb notwendige Kabel beschädigt, die nun getauscht werden müssen. Die Arbeiten dürften noch bis zum Ende der Woche dauern.