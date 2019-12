Propagandakrieg bei FPÖ gegen Ex-FPÖ

Gerüchte heizen die Auseinandersetzung von Strache und der FPÖ an. Für Wiens FPÖ-Chef Nepp könnte es im Herbst 2020 sehr eng werden.

Simmering gegen Kapfenberg erlebt eine Wiener Neuauflage – unter dem Titel FPÖ gegen Ex-FPÖ. Also die aktuelle FPÖ-Führung unter Bundesparteiobmann Norbert Hofer gegen die Anhänger von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.



Dazu gibt es zwei unterschiedliche Erzählungen. Die FPÖ sei Opfer eines Ex-Parteichefs, der sich schamlos an der eigenen Partei bereichert hat, so die offizielle FPÖ-Linie unter Herbert Kickl, die auch Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp mitträgt. Die Linie von Strache und seinen Anhängern, die vor allem in der Wiener FPÖ beheimatet sind, lautet umgekehrt: Heinz-Christian Strache sei Opfer von Partei„freunden“, die er jahrelang gefördert hatte, und die ihn nun verraten – er sei der wahre Freiheitliche. Damit läuft der Wettkampf: Wer beherrscht die (bei Freiheitlichen beliebte) Opferrolle besser, um FPÖ-Sympathisanten auf seine Seite zu ziehen?