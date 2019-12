Uber führt neuen Identitäts-Check für Fahrer ein

In unregelmäßigen Abständen sollen Fahrer ein Selfie von sich schicken, damit überprüft werden kann, dass tatsächlich der registrierte Lenker unterwegs ist.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber führt eine neue Sicherheitsfunktion ein, bei der die Identität der Fahrer immer wieder überprüft wird. Damit soll zum Beispiel verhindert werden, dass Account-Daten registrierter Uber-Fahrer von anderen genutzt werden. Die neue Sicherheitsfunktion wurde auch in Österreich eingeführt, bestätigt Uber.

Beim "Real Time ID Check" werden Fahrer "von Zeit zu Zeit" aufgefordert, mit ihrem Smartphone ein Selfie aufzunehmen, das dann mit dem verifizierten Profilfoto abgeglichen wird. Dies könne sowohl beim Anmelden in der Fahrer-App als auch zwischen einzelnen Fahrten passieren, erläuterte Uber am Dienstag.

Stimmen die Bilder nicht überein, werde das Fahrer-Konto vorsorglich gesperrt und erst nach einer Prüfung wieder freigeschaltet. Die Identitätsprüfung werde normalerweise in unregelmäßigen Abständen ausgelöst - aber auf jeden Fall dann, wenn Passagiere eine Abweichung zwischen dem Profilbild des Fahrers und seinem Aussehen erkennen und melden.

Alternativ zum biometrischen Abgleich können sich die Fahrer auch für eine Online-Überprüfung durch einen Service-Mitarbeiter von Uber entscheiden.

Die international eingeführte neue Funktion könnte Uber auch helfen, das Vertrauen der Behörden in London wiederzugewinnen. Dort hatte Uber erneut seine Lizenz verloren, weil der Verkehrsbehörde Transport for London zufolge auch nicht-autorisierte Fahrer Passagiere befördern konnten. Das sei in mindestens 14.000 Fällen passiert.

(APA/DPA)