Medien: Benetton will größeren Anteil an römischen Flughäfen abstossen

Benetton will sich von Anteilen an der Betreibergesellschaft trennen.

Der weltweit tätige Benneton-Infrastrukturkonzern ist seit dem Genua-Brückeneinsturz 2018 stark unter Druc.

Die im Besitz der italienischen Unternehmerfamilie Benetton stehende Infrastrukturholding Atlantia will sich von einem größeren Anteil an der Betreibergesellschaft der römischen Flughäfen AdR trennen. Ein Minderheitspaket von bis zu 49 Prozent will Atlantia an der börsennotierten AdR-Gesellschaft veräußern, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Sole 24 Ore" (Dienstagsausgabe).

Auch Anteile an der Tochter Telepass, die in der Entwicklung elektronischer Mautsysteme spezialisiert ist, will Atlantia verkaufen, berichtete das Blatt. Erwartet wird, dass Infrastrukturfonds die angebotenen Anteile erwerben könnten. Durch den Verkauf von Minderheitsanteilen an AdR und an Telepass will Atlantia sein internationales Wachstum vorantreiben.

Der Infrastrukturkonzern Atlantia ist ein weltweit tätiger Konzern mit mehr als elf Milliarden Euro Umsatz. Er betreibt Flughäfen und Autobahnen in vielen Ländern und ist auch an der deutschen Hochtief AG beteiligt. Im September war der Chef Atlantias, Giovanni Castellucci, auf Druck der Eigentümerfamilie Benetton zurückgetreten. Gegen Castellucci, der nach 13 Jahren seinen Chefposten abgab, und seine Manager laufen Ermittlungen wegen des Brückeneinsturzes in Genua.

Castelluccis Kompetenzen bei Atlantia wurden vom Generaldirektor Giancarlo Guenzi und Verwaltungsratspräsidenten Fabio Cerchiai übernommen. Im Februar soll Atlantias Aufsichtsrat zwei CEOs ernennen, einer für das internationale, der andere für das inländische Geschäft.

(APA)