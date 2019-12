Der mittlerweile 53-Jährige soll die Eltern seiner damaligen Freundin 1986 ermordet haben. In den USA wurde er - wie auch seine Freundin - verurteilt. Nun wurde er freigelassen und abgeschoben.

33 Jahre lang saß er wegen Doppelmordes in Haft in den USA. Am Dienstag ist der Deutsche Jens Söring nach seiner Entlassung nun in seine Heimat zurückgekehrt. Eine Linienmaschine aus Washington mit dem 53-Jährigen an Bord landete am Dienstag nach rund sieben Stunden Flug auf dem Frankfurter Flughafen.

Freunde und Unterstützer wollten ihn am Airport in Empfang nehmen. Geplant war, dass Söring gegen Mittag für ein kurzes Statement vor die Presse tritt.

Das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia hatte im November entschieden, den deutschen Diplomatensohn auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Begnadigt wurde er nicht. In Deutschland ist Söring ein freier Mann. In die USA darf er nie wieder einreisen.

Geständnis zurückgezogen

Wegen Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom im Jahr 1985 war er später zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte die Morde zunächst gestanden, später aber das Geständnis widerrufen. Er beteuert bis heute seine Unschuld.

Seine Unterstützer und Freunde haben in Deutschland nach eigenen Angaben eine Wohnung, ein Handy und Kleidung für Söring besorgt. Der Ex-Häftling will demnach nach seiner Ankunft in Deutschland erst einmal Urlaub machen und dann durch das Land reisen und seine Unterstützer besuchen.

Festgenommen worden waren Söring und Haysom 1986 in Großbritannien. Dorthin waren sie geflüchtet, als sie wegen des Mordes unter Verdacht gerieten. Großbritannien stimmte der Auslieferung Sörings an die USA nur unter der Bedingung zu, dass die Todesstrafe nicht verhängt wird. Haysom wurde wegen Anstiftung zum Mord zu zweimal 45 Jahren Haft verurteilt. Die gebürtige Kanadierin soll nun ebenfalls abgeschoben werden. Der Fall erregte in den USA und international viel Aufmerksamkeit.

